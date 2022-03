Vợ Công Lý đau lòng khi chồng khóc nói với bạn thân thèm đi diễn

Ngọc Hà kể thêm mấy hôm trước, Công Lý bật khóc khi nghe điện thoại của bạn thân. NSND nói trong nước mắt: "Tao thèm được đi diễn vô cùng" khiến chị đau lòng. Chị viết: "Lần đầu tiên, anh Lý bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với sự yếu lòng mà nói với bạn thân".

"Bệnh tật đến không chừa một ai. Đôi khi nó là số phận, là sự thử thách trên quãng đường đời của mỗi người để mình cố gắng vượt qua. Giai đoạn khổ cùng nhất cũng đã qua và anh sẽ sớm trở lại với nghề, với khán giả. Trong cái rủi vẫn có cái may. Anh Lý may mắn đều được các bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi và có tâm tận tình chăm sóc. Cứ sống thật tốt, cố gắng hết mình trời sẽ không phụ lòng người. Phật thánh sẽ độ, trời xanh sẽ thấu, tổ nghề sẽ thương", Ngọc Hà tự trấn an mình.