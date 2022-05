Vợ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giật spotlight dàn hoa hậu

Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 - đã đi đến ngày bế mạc. Thảm đỏ cuối cùng của sự kiện tuần lễ thời trang quy tụ nhiều tên tuổi đình đám. Trong ảnh là "rich kid" Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên, nữ doanh nhân Thủy Tiên.



Đến sự kiện, Tiên Nguyễn diện một chiếc váy ngắn mang phong cách cổ điển bắt mắt. Cô phối cùng túi xách hàng hiệu cùng tông màu.



Vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của Tiên Nguyễn ở tuổi 25.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tiên Nguyễn và mẹ tại sự kiện.



Doanh nhân Thủy Tiên cũng xuất hiện cùng con gái tại ngày bế mạc Vietnam International Fashion Week.



Phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn toát lên vẻ sang trọng, quyền lực.