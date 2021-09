Vợ có loạt biểu hiện lạ, chồng mắng "vô dụng" rồi phải giật mình ân hận khi nhìn vào kết quả kiểm tra tại bệnh viện

Cho đến cách đây mấy hôn, Nghĩa tình cờ mở điện thoại của vợ, xem lịch sử tìm kiếm trên mạng của cô thì sững sờ. Mất vị giác do chấn thương não, nguyên nhân gây rối loạn vị giác - đó là những từ khóa mà Huệ tra tìm.

Tới lúc này Nghĩa mới đờ đẫn nhận ra đằng sau sự chểnh mảng của Huệ thời gian gần đây là sự thật khác hoàn toàn những gì anh nghĩ. "Tôi lập tức hỏi vợ, bắt cô ấy phải nói thật cho mình biết. Vợ tôi ngập ngừng một lát rồi cũng kể lại sự việc, càng nghe mà tôi càng thương vô cùng", Nghĩa nói.

Một thời gian ngắn trước, Huệ đi xe máy ra ngoài chẳng may gặp tai nạn. Đường trơn trượt, cô bị ngã đập đầu xuống đường. May mắn lúc ấy Huệ đi một mình, không chở theo con nhỏ. Về nhà cô thấy đầu khá đau nhưng dường như không ảnh hưởng quá lớn. Huệ nghĩ nếu đi bệnh viện kiểm tra, chụp chiếu sẽ mất khá nhiều tiền. Kinh tế gia đình đang khó khăn, từng ấy tiền có khi đủ cả gia đình chi tiêu trong 1 tháng. Huệ tiếc tiền, vì thế cô cố chịu đựng, hi vọng sau vài ngày sẽ khỏi.

"Sau đó vợ tôi thấy sức khỏe khá bình thường nên yên tâm mọi chuyện thế là ổn thỏa. Ai ngờ cơn chấn động não ấy đã gây ra hệ quả rối loạn vị giác, do đó cô ấy mới không nếm chính xác được gia vị món ăn. Đó là kết luận nhận được sau khi tôi đưa vợ đi khám. Cũng may tình trạng của cô ấy không nặng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là có thể khôi phục", Nghĩa cho hay.

Nghĩa ôm chặt vợ, xin lỗi Huệ vì sự vô tâm và lỗ mãng của bản thân đã khiến cô phải buồn bã, tủi thân. Anh nghĩ lại gần 1 năm nay Huệ không hề mua sắm gì cho bản thân, cho dù chỉ là món đồ nhỏ vài chục nghìn. Cô cũng luôn cố gắng tính toán chi tiêu, tiết kiệm từng đồng tiền mồ hôi công sức chồng làm ra. Huệ chưa bao giờ kêu ca, chê bai chồng hay so sánh anh với những người đàn ông kiếm nhiều tiền khác.

"Có được người vợ chẳng nề hà ở bên mình lúc khó khăn thế này, vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng nhận ra mình phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, không để vợ phải một mình chịu đựng như sự việc vừa qua", Nghĩa tâm sự.

Theo Pháp luật và bạn đọc