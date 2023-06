Vợ chồng Việt 'xách' 100 lít mắm tôm, mang cả máy làm đậu mở quán bún ở Mỹ

Các món ăn của quán đều được hai vợ chồng tự tay chuẩn bị (Ảnh: NVCC).

Khách nước ngoài tăng đột biến, "phải lòng" món mắm tôm

Thời điểm tháng 5/2022, dịch Covid-19 ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt cũng là lúc nhà hàng MẮM NYC khai trương trên cùng địa điểm ở Chinatown.

Thậm chí, có hôm cửa hàng bị mất điện, khách ngồi bên trong vẫn kín chỗ. Họ ăn trong bóng tối và cái nóng hầm hập nhưng vẫn rất hài lòng. Cặp đôi đã "níu chân" khách hàng của mình bằng món ngon Việt Nam, sự tỉ mỉ và tận tâm trong khâu chuẩn bị.

Khách Mỹ đến ăn bún đậu mắm tôm của Nhung đã nhận xét món ăn này thật sự là trải nghiệm đậm đà chất Việt. Với những người không ăn được mắm tôm, cô sẽ thay nước chấm là nước mắm hoặc xì dầu.

Không lâu sau đó, nhà hàng được các chuyên gia ẩm thực ở thành phố New York "để mắt" tới. Tờ New York Times - một trong những tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ có bài viết giới thiệu "món ăn Việt Nam hấp dẫn nhất New York".

Mẹt bún đậu khiến khách Mỹ thích thú (Ảnh: Nhung Đào).

Bài viết nhận định, ngay cả ở Việt Nam, mắm tôm cũng là thứ nguyên liệu gây "chia rẽ". "Tuy nhiên bún đậu mắm tôm đang được tận hưởng sự đối xử đẳng cấp tại New York, trong quán ăn Việt có tên MẮM thuộc khu Lower East Side", tờ New York Times chia sẻ.

Trong bảng xếp hạng 100 nhà hàng Việt ngon nhất thành phố New York, quán Mắm xếp vị trí 26. Sự xuất hiện của Mắm khiến nhiều tín đồ mê ẩm thực Việt ở Mỹ thích thú.

Peter Well, tác giả bài viết trên tờ báo này mô tả: "Mắm tôm có màu tím bầm, mùi dai dẳng hằn sâu vào khứu giác.

Hãy tưởng tượng khi bạn cạo cá cơm ra khỏi bánh pizza và để chúng trên quầy vào mùa hè, bạn sẽ biết được mùi mắm tôm ra sao". Ông cũng khẳng định điểm nhấn mà thành phần món ăn này xoay quanh đó chính là mắm tôm.

Chị Nhung cho biết, khi được chuyên gia ẩm thực từ New York Times ghi nhận, cửa hàng thu hút lượng khách nước ngoài "tăng đột biến".