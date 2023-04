Vợ chồng sở hữu 4 biển số 'siêu đẹp' ở Đồng Nai nói gì?

Sau đó, thông tin về vợ chồng bấm được liên tiếp 4 biển số "siêu đẹp" lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, nhiều người hoài nghi về quy trình bấm số hay có điều gì bất thường.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ, xử lý nghiêm (nếu có sai phạm).

Liên quan vụ việc, ngày 1/4, Phó Công an xã Sông Nhạn đã bị tạm đình chỉ công tác vì làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe (không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống bấm biển số).

Công an viên cho rằng thấy biển số đẹp nên gắn vào xe chụp hình (Ảnh: S.B.).

Thông tin xe máy xuất hiện tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn có biển số 60B6-888.88 (một trong 4 biển số của vợ chồng bấm được), bước đầu xác định, xe này của một công an viên làm việc tại Công an xã Sông Nhạn. Quá trình làm rõ vụ việc, công an viên thấy biển số đẹp nên lấy gắn vào xe mình để chụp hình.