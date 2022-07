Vợ chồng lão nông tha thứ cho nhóm thanh niên phá ruộng dưa hấu

Chiều 5/7, anh Dũng (ở Nghệ An) một người dân đại diện cho các mạnh thường quân giúp đỡ ông Tôn đã có mặt tại ruộng dưa, nơi bị 5 thanh niên phá hoại.

Qua đây, ông Tôn muốn nhờ anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay giúp đỡ ông, bà lúc khó khăn.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Dũng cho biết: "Ông Tôn nói vợ sự việc xảy ra cũng không ai mong muốn, vợ chồng ông cũng được mọi người giúp đỡ rồi. Vì ông, bà không biết chữ nên sẽ nhờ người viết đơn bãi nại xin chính quyền tha cho nhóm thanh niên suy nghĩ bồng bột mà phá ruộng dưa hấu của ông”.