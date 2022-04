Vợ chồng Đông Nhi 'cẩu lương' ngay trong đám cưới người ta

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần clip Đông Nhi - Ông Cao Thắng "phát cẩu lương" dù đang đi đám cưới người ta.

Trong clip được chia sẻ, cả hai cùng bé Winnie phiêu theo giai điệu tại đám cưới. Ngay sau đó, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã dành cho nhau nụ hôn ngọt lịm khiến những người có mặt không ngừng phấn khích.