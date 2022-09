Vợ chồng công an bị tố lừa hàng chục tỷ đồng: Khởi tố vợ, điều tra chồng

Chiều 6/9, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Mỹ Linh (trú tại 38A Trần Lư, phường An Tây, TP Huế) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị khởi tố, bà Linh được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vị lãnh đạo cho biết thêm, cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra đối với chồng bà Linh là ông Nguyễn Xuân Anh Dũng – cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế.