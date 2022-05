Vợ chồng chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì nhau mà thay đổi

Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho biết, lý do mà mọi người thường lấy ra để bao biện cho tình yêu của mình khi kết thúc thường là "hai đứa không hợp nhau". Khi mâu thuẫn, cãi cọ dẫn đến chia tay thì đa phần là do cái tôi của mỗi người quá lớn.