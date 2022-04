Vợ chồng Beckham bị chê trách vì chi cả gia tài cho tiệc cưới con trai

Sự kiện này quy tụ cả dàn siêu sao và tỷ phú nên an ninh được đảm bảo thắt chặt đến mức tối đa. The Sun tiết lộ, gia đình Peltz đã bố trí an ninh ba vòng, hàng rào thép được bao trọn quanh khu vực diễn ra hôn lễ, chó cảnh vệ, đội cảnh sát và vệ sĩ túc trực ở lối ra vào ở mặt tiền hướng ra biển. Một chiếc máy bay trực thăng bảo an cũng xuất hiện để bao quát an ninh cho cả khu bất động sản.

Gia đình hai bên không đồng ý cho truyền thông Mỹ tác nghiệp ở hôn lễ mà chỉ mời tạp chí Vogue danh tiếng đến để ghi lại hình ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong ngày trọng đại. Điều này khiến nhiều người thấy mâu thuẫn bởi người nhà cũng như khách mời đám cưới vẫn liên tục đăng tải hình ảnh về tiệc cưới trên mạng xã hội trong thời điểm diễn ra sự kiện.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz (Ảnh: MEGA).

Hình ảnh cô dâu Nicola Peltz tại tiệc cưới hơn 4 triệu USD được hé lộ (Ảnh: DM).