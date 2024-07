Vợ bụng bầu vượt mặt quặn thắt nghe tin chồng tử nạn trong hầm lò

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng ban Tài chính làm trưởng đoàn đã kịp thời có mặt tại gia đình anh Vũ Văn Hiệp để thăm hỏi và chia buồn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân; và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu/gia đình.

Trước đó, vào 22h10 ngày 29/7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức -110 vỉa 12 thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (Giai đoạn I), Công ty Than Hòn Gai - TKV, TP Hạ Long, Quảng Ninh nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố khiến 5 công nhân tử vong, trong đó có anh Vũ Văn Hiệp.

Hải Đăng