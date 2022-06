Vỡ 'bong bóng' bất động sản, 10 năm Việt Nam chưa xử lý xong nợ

Thông tin tại Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản” diễn ra sáng 7/6 tại TP.HCM, Phó Thống đốc NHNN - ông Đào Minh Tú khẳng định, cơ quan này chưa có văn bản hay phát ngôn nào chỉ đạo việc siết tín dụng, chặn tín dụng hay chặn đường phát triển của doanh nghiệp BĐS.

Chính sách của NHNN đối với tín dụng BĐS ở đây là kiểm soát, đảm bảo rủi ro, không để các tổ chức tín dụng trở thành các tổ chức tín dụng yếu kém, mất an toàn. Ngành ngân hàng phải đảm bảo an toàn hệ thống NHTM, các tổ chức tín dụng bởi một khi đổ vỡ thì hệ lụy vô cùng lớn. Chỉ cần các tổ chức tín dụng bị đánh giá năng lực yếu kém thì chỉ số cũng như hệ số an toàn tài chính quốc gia sẽ bị quốc tế đánh giá thấp, lập tức ảnh hưởng tới câu chuyện uy tín quốc tế hay dòng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Do đó, để xuất hiện tổ chức tín dụng yếu kém, cơ quan quản lý nhà nước phải kiểm soát tín dụng khi đầu tư vào lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao. Ví dụ, NHNN quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng khi cho vay vào lĩnh vực BĐS, như với những dự án có phân khúc lớn, có giá trị lớn do tiền dồn vào nhiều, mất thanh khoản hoặc các DN không trả được để lại đống nợ xấu. Không dừng lại, các dự án này có nguy cơ bị lũng đoạn thị trường, đầu cơ, thổi giá… tạo hiện tượng BĐS nóng.