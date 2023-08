Vợ bầu 8 tháng, chồng vẫn đặt vé đi du lịch cùng nhóm bạn thân

Hiện tại, tôi đang mang thai 8 tháng, sức khỏe cũng yếu đi. Tối nào tôi cũng trằn trọc, khó ngủ sâu giấc vì thai đã lớn. Việc đi lại cũng khó khăn hơn. Tôi nhờ chồng chở đến công ty thì anh từ chối với lý do đã có hẹn cà phê sáng với hội bạn. Tôi bảo chồng chở mình đi mua đồ sơ sinh, anh hẹn nay hẹn mai, hẹn đến mức tôi phải tự đi mua với chị gái. Bố mẹ và chị tôi cũng thấy sự lạnh nhạt trong mối quan hệ vợ chồng tôi nên hay khuyên can. Chị tôi còn bảo nếu em rể cư xử quá đáng thì tôi cứ về ở với gia đình, không việc gì phải lụy một gã đàn ông xem trọng bạn hơn vợ. Tôi cũng biết thế nhưng nếu tôi bỏ chồng thì con tôi sẽ không còn bố, tôi sợ con thiệt thòi so với bạn bè.

3 ngày trước, chồng báo với tôi việc đi du lịch với nhóm bạn thân. Tôi không đồng ý vì bụng tôi đã lớn rồi, tôi rất cần chồng ở bên cạnh trong giai đoạn này, chẳng may tôi đau bụng hay gặp vấn đề gì thì có anh ở bên, tôi sẽ an tâm hơn. Nhưng chồng lại thẳng thắn nói chỉ thông báo cho tôi biết chứ không phải đang "xin", anh ấy đã đặt vé rồi và nhất định sẽ đi trong 4 ngày 3 đêm. "Làm như chỉ có mỗi cô mang bầu, đẻ con không bằng? Chẳng lẽ lại xui xẻo đến mức cô đẻ trong 4 ngày tôi đi du lịch?".