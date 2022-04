Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình ngay nơi tiêm chủng vaccine Covid-19

Sự việc trên xảy ra mới đây tại Bayeux, bang Paraíba, phía đông bắc Brazil. Người vợ muốn cùng chồng đi tiêm vaccine Covid-19 nhưng người chồng lại lấy lý do rất bận nên không thể đi. Vì vậy, cô vợ đành rủ một người chị em cùng đi.

Đến nơi, cô đã tận mắt chứng kiến chồng mình và nhân tình đang âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật, trang Emtempo đưa tin.

Người vợ xông vào đánh ghen tại nơi tiêm chủng

Phát hiện chồng mình nói dối và ngoại tình, người vợ không kiềm được cơn tức giận xông vào đánh ghen. Thấy nhân tình bị tấn công, gã chồng đã chạy tới lấy thân mình ngăn cản.

Tuy nhiên, "con giáp thứ 13" này cũng không hề đứng yên chịu trận mà quay sang hành hung ngược trở lại. Cô ta cầm cả chiếc ghế ném mạnh về phía người vợ.

Trong một đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Twitter, người vợ mặc áo phông màu xanh đang nhảy vào để tấn công cô tình nhân của chồng mặc áo đen.

Không nể nang bất cứ điều gì, người vợ lao vào đánh đập "kẻ thứ 3", tuy nhiên cô liên tục bị chồng mình chặn lại, thậm chí anh ta còn tát mạnh vào mặt vợ, khiến cô ngã xuống đất.

Phía bên cạnh, "kẻ thứ 3" cũng không phải dạng vừa. Cô ta cũng chẳng ngần ngại cầm một chiếc ghế khác cố tình ném vào "chính thất". Người chồng cũng hùng hổ cầm một chiếc ghế khác lên, định tấn công vợ và người thân của cô này. Tuy nhiên, người vợ đã túm được cô tình nhân và cả hai bắt đầu ẩu đả lẫn nhau.