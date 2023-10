Vợ bán nhà vì Ảnh đế Hàn Quốc bị điều tra

Ngày 23/10, Naver đưa tin nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sun Kyun gây chấn động khi thừa nhận đang phải chịu sự điều tra của cảnh sát về việc sử dụng ma túy. Hiện tại, vụ việc của Lee Sun Kyun vẫn chưa có kết luận chính xác nhưng nam diễn viên và gia đình đã phải chịu những hậu quả lớn.

Theo Naver, Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No Way Out. Vì scandal của tài tử Parasite, đoàn phim đã phải hoãn lại hai tuần để khớp với lịch quay mới. Trước đó, No Way Out được đánh giá là dự án gây chú ý cao với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như tài tử Đài Loan, Trung Quốc Hứa Quang Hán, Lee Kwang Soo, Kim Mu Yeol, Yoo Jae Myung.

Bên cạnh đó, 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land Of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt. Dự án Project Silence từng được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes hồi tháng 5, dự kiến ra rạp dịp cuối năm tại Hàn Quốc nhưng cũng bị rời lại.

Ngoài ra, các quảng cáo của Lee Sun Kyun và vợ cũng bị xóa bỏ. Theo Naver, sau khi scandal bị tiết lộ, một thương hiệu thực phẩm chức năng đã gỡ hình ảnh của Lee Sun Kyun xuống. Một quảng cáo khác của tập đoàn truyền thông SK Telecom do hai vợ chồng Lee Sun Kyun thực hiện cũng bị xóa. Ngoài ra, vợ chồng Lee Sun Kyun cũng nhận quảng cáo giáo dục trẻ em nhưng hiện tại hình ảnh của họ cũng bị gỡ bỏ.