VNPT được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021

Hơn một năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Giãn cách xã hội kéo dài và trên diện rộng, người dân hạn chế đi lại, doanh nghiệp phải đóng cửa và giảm hoạt động sản xuất đã làm giảm nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông. Nhiều dự án Tập đoàn VNPT triển khai cho khách hàng phải tạm dừng do khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh năm 2021. Những khó khăn này tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến để thực hiện phòng chống dịch đã tác động kép đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn đó, VNPT đã có những phương án, chiến lược rất cụ thể vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, sát cánh cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, giữ mức thu nhập ổn định cho người lao động và quyết tâm giữ vững vị trí tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Nguyễn Nam Long cho biết, ngay từ đầu năm 2021,Tập đoàn VNPT đã có những hành động như tập trung vào phát triển dịch vụ thiết yếu; các dịch vụ số hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo hoạt động trong điều kiện giãn cách; nâng cao chất lượng, nhân đôi dung lượng các gói dịch vụ với giá không đổi; chuyển đổi phương thức kinh doanh lên môi trường số…

Song song với đó, VNPT cũng đẩy mạnh hợp tác với khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, hiệp hội…; tiếp tục triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về chuyển đổi số. VNPT đã quyết liệt, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo diễn biến và nhu cầu của thị trường. Nhờ đó, kết quả doanh thu và lợi nhuận 9 tháng của Tập đoàn VNPT vẫn đạt tăng trưởng so với cùng kỳ và so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Viễn thông-CNTT; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động bằng so với cùng kỳ năm 2020.

Với tinh thần vừa phòng chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, Tập đoàn VNPT đã triển khai các kịch bản kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị sẵn kịch bản triển khai tổng lực khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, nhằm thúc đẩy doanh thu. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng quyết liệt tối ưu các khoản chi phí theo hướng “giảm, dừng, giãn” để phấn đấu đạt được lợi nhuận ở mức cao nhất.