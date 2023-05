VNG thuộc Top 5 công ty lớn có môi trường làm việc tốt nhất VN 2023

Trụ sở VNG Campus tại Quận 7, TP.HCM

Tại sự kiện 2023 Vietnam Best Workplaces do Great Place to Work (GPTW) vừa tổ chức, VNG đã được xướng tên trong hạng mục Top 5 các công ty quy mô lớn (từ 1000 nhân viên trở lên) có môi trường làm việc tốt nhất.