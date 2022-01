VKSND TP.HCM thụ lý vụ bé gái bị bạo hành, mở rộng điều tra vụ án

Xem toàn bộ diễn biến vụ việc tại đây.

Ngày 1/1, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết VKSND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ bé N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành lên VKSND TPHCM thụ lý, kiểm sát điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, VKSND TPHCM đang phối hợp với Công an TPHCM củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án.

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng

"Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, VKSND quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ lên VKSND TPHCM trong chiều 1/1. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên ngành tố tụng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", nguồn tin của Báo Người Lao Động nói.

Khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Hành hạ người khác"; sau đó khuya 30/12/2021, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục bắt Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột nạn nhân) để điều tra hành vi đồng phạm. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo nhanh chóng điều tra, xử lý theo án điểm.