Vịt Donald, sĩ quan đặc biệt của quân đội Mỹ

Với sự phổ biến của nhân vật này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức đưa vịt Donald vào quân ngũ năm 1941, trước khi bước vào cuộc chiến chống phát xít. Năm 1942, Donald xuất hiện chính thức lần đầu trong tư cách một quân nhân trong bộ phim tuyên truyền "Donald Gets Drafted" (Donald nhập ngũ), bộ phim cũng lần đầu tiết lộ họ tên đầy đủ của chú vịt này, Donald Fauntleroy.

Việc vịt Donald trở thành hình ảnh đại diện cho quân đội Mỹ được hãng Walt Disney ủng hộ vô điều kiện. Bất chấp những khó khăn về mặt kinh tế, xưởng phim này vẫn nhận các hợp đồng sản xuất phim hoạt hình cổ động từ Bộ Quốc phòng. Các bộ phim ngắn kiểu này có chủ đề rất đa dạng, từ việc hướng dẫn sản xuất đồ hộp, cách sơ tán trong trường hợp khẩn cấp, cho tới việc đóng thuế.

Chiếc B-52 Ruptured Duck nổi tiếng. Ảnh: USAF

Từ năm 1942 đến năm 1944, hãng Walt Disney đã tung ra 6 bộ phim ngắn kể về cuộc sống của vịt Donald trong quân đội Mỹ. Series phim bao gồm: Donald Gets Drafted (1942), The Vanishing Private (1942), Sky Trooper (1942), Fall Out Fall In (1943), The Old Army Game (1943), và Commando Duck (1944).