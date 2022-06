ViruSs reaction MV của Miu Lê và Karik: 'Chưa rõ ràng về nội dung'

Your browser does not support the video tag. MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay - Miu Lê

Theo đó, ViruSs nhận định: "Đây là một màu sắc âm nhạc không khác biệt quá nhiều so với những sản phẩm trước do Châu Đăng Khoa sản xuất âm nhạc. Nghe là biết ngay do anh Khoa làm, ví dụ như bài Nhớ Người Hay Nhớ, Người Lạ Ơi,... Không giải thích rõ ràng được nhưng nghe rất đặc trưng.

Đây cũng là một màu nhạc rất phù hợp với Karik và Miu Lê. Giọng của Karik ở một số phân đoạn được bẻ ra để tạo cảm giác 'bad boy'. Karik không đóng vai buồn, cô đơn nữa mà thay đổi thành một nhân vật sở khanh".

Ngoài ra, nam streamer bày tỏ sự thắc mắc về nội dung MV: "Ekip quay quá ổn. Tuy vậy, phân đoạn cuối của MV vẫn chưa thực sự rõ ràng về nội dung".