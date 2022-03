ViruSs reaction MV Binz: Sản phẩm tròn vai nhưng khả năng viral không có

Your browser does not support the video tag.

ViruSs cho rằng Touliver và Binz muốn mang đến điều gì đó mới lạ nhưng không thú vị bằng Bigcityboi

Your browser does not support the video tag.

Anh mong muốn trước khi thử nghiệm cái mới thì nên từ từ cho "gia vị" để khán giả dễ "thấm"

Cuối video reaction, ViruSs nói thêm: "Về cơ bản đối với tớ Don't Break My Heart là một bài tròn vai, rất ok với cá nhân tớ. Nhưng tớ biết được rằng với rất nhiều người thì nó hơi khó nghe bởi vì nhiều yếu tố. Đặc biệt là tính ứng dụng không có nhiều nên khả năng viral không có".