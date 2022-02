ViruSs muốn đánh Đức Phúc vì câu luyến 'lố'

Your browser does not support the video tag.

MV Ngày Đầu Tiên

Như thường lệ, hot streamer ViruSs đã thực hiện video reaction MV Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc để chia sẻ quan điểm cá nhân.

Theo đó, sau khi thưởng thức MV Ngày Đầu Tiên, ViruSs không giấu được cảm xúc bồi hồi: "Mọi thứ tuyệt vời. Tớ dường như bị tập trung vào cái music video này. 10 điểm, hoàn hảo. Tớ nhập tâm và cảm động thôi rồi. Mặc dù không quen hai bạn này và cũng không phải người được mời tham gia nên khi xem MV rất cảm động và vui".