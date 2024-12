Vinicius vượt mặt Rodri đoạt danh hiệu FIFA The Best

Sau khi tuột Quả bóng vàng, tiền đạo Real Madrid - Vinicius đã đánh bại Rodri ở cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024 FIFA The Best. Hồi tháng 10 vừa qua, Vinicius thua Rodri trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng. Thế nhưng, tiền đạo người Brazil vừa nở nụ cười ở Qatar, khi nhận danh hiệu The Best. Vinicius đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024 của FIFA với 48 phiếu bầu, nhiều hơn Rodri 5 phiếu. Jude Bellingham đứng thứ ba với 37 phiếu. Vinicius nhận giải thưởng FIFA The Best - Ảnh: FIFA FIFA không mời nhiều cầu thủ tham dự buổi lễ trao giải vì lo ngại vấn đề di chuyển. Thế nhưng, Vinicius có mặt tại Qatar cùng các đồng đội Real Madrid chuẩn bị cho trận gặp Pachuca tranh cúp Liên lục địa. Vui mừng khi nhận giải, ngôi sao người Brazil nói: "Thật tự hào khi đứng đây và nhận giải thưởng này. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng sẽ tiếp tục khoác áo Real Madrid thời gian dài." FIFA The Best cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho Vinicius. Trong năm đấu vừa qua, anh đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia vô địch Champions League và La Liga. Cũng trong buổi gala, thuyền trưởng Real Madrid - Carlo Ancelotti được vinh danh là HLV của năm sau mùa giải thành công rực rỡ. Carlo Ancelotti đoạt giải HLV xuất sắc nhất năm - Ảnh: FIFA Tiền đạo Alejandro Garnacho (MU) đoạt giải thưởng Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm, với cú "xe đạp chổng ngược" tuyệt đỉnh vào lưới Everton. Giải thủ môn xuất sắc nhất năm thuộc về Emiliano Martinez, khi cùng tuyển Argentian vô địch Copa America và thi đấu tốt trong màu áo Aston Villa.