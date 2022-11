Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra đột xuất quán karaoke, vũ trường

Công an Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất một quán karaoke (Ảnh: CAVP).

"Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số cơ sở kinh doanh vi phạm quy định của nhà nước: Chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ, để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ; tình trạng sử dụng ma túy, mại dâm tại cơ sở , quán bar có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lành mạnh, an ninh trật tự trên địa bàn", lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.