Vĩnh Phúc tạm dừng 100% các hoạt động chưa cần thiết để chống dịch

Kết luận cuộc họp vừa diễn ra, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19tỉnh Vĩnh Phúc - nhận định trong thời gian ngắn sắp tới địa phương này sẽ tiếp tục xuất hiện các ca mắc/nghi mắc Covid-19, số lượng F1 tăng cao. Do đó, Vĩnh Phúc phải có các giải pháp khẩn cấp, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm, điều trị và giãn cách xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.