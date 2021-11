Vĩnh Phúc: Ổ dịch có 392 F0, tạm dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc), chỉ riêng trong ngày 24/11, trên địa bàn huyện ghi nhận thêm 60 trường hợp F0 (51 ca trong khu cách ly, 9 ca ngoài cộng đồng). Đến nay, trên địa bàn huyện có 392 ca F0, hiện đang điều trị 271 ca. Ổ dịch ở xã Trung Kiên đã ghi nhận 154 ca F0, 910 trường hợp F1; trong đó, cách ly tại nhà 562 trường hợp, cách ly tập trung 348 trường hợp.

Huyện Yên Lạc đang quyết tâm dồn toàn lực, tập trung dập tắt các ổ dịch, thực hiện test nhanh kháng nguyên cho toàn dân, ngăn chặn việc lây lan rộng trong cộng đồng. Các xã Trung Kiên, Tề Lỗ, Nguyệt Đức đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn.