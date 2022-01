Vĩnh Phúc: Ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm hồ ở thành phố Phúc Yên

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ UBND thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc), ông Hoàng Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND xã Ngọc Thanh về việc xử lý các vi phạm lấn chiếm đất hồ tại khu vực hồ Thanh Niên (thôn Thanh Cao) và hồ Trại Trâu (thôn Đồng Chằm).