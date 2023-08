Vĩnh Long: Điều tra vi phạm cho thuê đất tại khu công nghiệp Bình Minh

Liên quan vụ vi phạm cho thuê đất tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Minh, sáng 7/8, tại buổi họp báo quý 2 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ông Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long - cho biết, do xác định có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.

Cụ thể, theo ông Khởi, quyết định quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh và quy hoạch xây dựng có một vài nội dung mâu thuẫn với nhau.

"Đối chiếu cho thấy quy hoạch phê duyệt đất ở khu công nghiệp và việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư chưa đúng với loại hình công nghiệp được phê duyệt", ông Khởi khẳng định.