Vịnh Hạ Long - Chặng đường 10 năm là kỳ quan thiên nhiên thế giới

Một số danh hiệu Vịnh Hạ Long được công nhận giai đoạn 2011-2021 - Vịnh Hạ Long lọt top 10 kỳ quan thiên nhiên của châu Á do Trang Allwomenstalk công bố bình chọn (năm 2013).- Vịnh Hạ Long lọt top 20 kỳ quan địa chất đẹp nhất thế giới do trang du lịch Rough Guides của Anh bình chọn (năm 2014).- Vịnh Hạ Long vinh dự có mặt trong top 2/15 điểm du lịch hấp dẫn "Phải đến một lần trong đời" do trang Buzzfeed (Mỹ) bình chọn (năm 2015).- Vịnh Hạ Long đứng thứ 3 trong danh sách 10 Di sản UNESCO ấn tượng nhất châu Á theo công bố của chuyên trang du lịch nổi tiếng của Anh Rough Guides (năm 2016).- Vịnh Hạ Long được trang du lịch uy tín Touropia bầu chọn là một trong 10 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới (năm 2017).- Vịnh Hạ Long lọt top 1 trong 17 địa điểm lý tưởng nhất thế giới dành cho du khách mê chụp ảnh (2017).- Vịnh Hạ Long được Bộ VHTT&DL, Tổng cục Du lịch trao tặng danh hiệu Khu du lịch hàng đầu (năm 2017, 2018).- Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách 25 thắng cảnh hàng đầu trên trái đất của tạp chí Esquire (năm 2018).- Vịnh Hạ Long lọt top 10 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới năm 2019 do MSN (The Microsoft Network) là một website tổng hợp các dịch vụ Internet được cung cấp bởi Microsoft, bình chọn và đánh giá (năm 2019).- Vịnh Hạ Long được Tạp chí Insider (Mỹ) bình chọn là một trong 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới (năm 2020).- Vịnh Hạ Long đứng đầu trong bảng xếp hạng top 10 vịnh biển đẹp nhất hành tinh do Trang mạng du lịch nổi tiếng thế giới Touropia bình chọn (năm 2021).