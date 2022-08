Vinh danh 6 công dân giúp 40 người vượt sông, trốn khỏi casino

Các cá nhân được khen thưởng, gồm: Nguyễn Văn Tý (40 tuổi); Trần Văn Trường (20 tuổi), Lê Bình Hổ (48 tuổi), Nguyễn Thành Công (26 tuổi); Ngô Văn Sẹn (38 tuổi) và Mai Văn Hùng (36 tuổi). Những người này cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Chiều 25/8, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 công dân dũng cảm cứu 40 người.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Thượng tá Lâm Văn Tiên, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị trao giấy khen đến 6 quần chúng dũng cảm cứu người (Ảnh: Huỳnh Như).

Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc biểu dương hành động đầy tính nhân văn của 6 công dân.