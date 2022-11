Vinh danh 22 sáng kiến có ích cho cộng đồng trong năm 2022

Danh sách 22 sáng kiến đoạt giải: 02 Giải A, bao gồm các sáng kiến sau: 1. Hệ thống sinh thái Nuôi em: Tác giả Hoàng Hoa Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. 2. Xây dựng mạng xã hội thiện nguyện Việt Nam: Tác giả Trung tá Vũ Thành Trung, Ngân hàng TMCP Quân đội. 04 Giải B, bao gồm các sáng kiến sau: 1. Xây dựng hệ thống tra cứu chỉ số công tơ và chủ động cảnh báo sản lượng điện bất thường: Tác giả Nguyễn Thảo Nguyên Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC), 2. Phát triển đội hỗ trợ sơ cứu tai nạn miễn phí cho cộng đồng (hay còn gọi: Đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel): Tác giả Phạm Quốc Việt, TP.Hà Nội 3. Mì tôm xanh - Hồi sinh trong ánh sáng: Tác giả Vũ Thị Thảo - Giáo viên Trường Trung học Vinschool Timescity, TP.Hà Nội. 4. Mắt kính thông minh cho người say thị: Nhóm tác giả Trịnh Quốc Huy, Đào Anh Hào, Phạm Huy. Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 06 Giải C bao gồm các sau: 1. Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thức ăn hoàn chỉnh được lên men (FTMR) từ nguồn lục bình làm thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Ninh: Tác giả Mai Thái Dương, Hội nông dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 2. Hệ thống cảnh báo HSmart, dự đoán dịch bệnh thông minh với sự phát triển của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo: Tác giả Vũ Hoàng Thương, Đơn vị công tác: Đổi mới không ngừng, TP. Hồ Chí Minh. support 3. Giải pháp giám sát tự động quá trình ghi chỉ số, phúc tra chỉ số trước khi phát hành hóa đơn tiền điện tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Tác giả Bùi Văn Minh, Công ty TNNH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC). 4. Ứng dụng năng lượng mặt trời sấy thân lục bình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: Tác giả Phan Văn Hiệp, Trường Đại học Văn Hiến, TP. Hồ Chí Minh. 5. Đánh giá hiệu quả của công việc lọc máu thay huyết tương đối với bệnh nhân bị COVID-19 nghiêm trọng và nguy hiểm và xây dựng quy trình lọc máu thay huyết tương nhằm cải thiện hiệu quả điều trị và giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh: Tác giả: GS, TSKH, BS Dương Quý Sỹ - Chủ tịch Hội YHGN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam. 6. Môi trường nhí: Tác giả Phạm Công Lương, TP. Đà Nẵng. 10 Giải Khuyến Khích, bao gồm các sáng kiến sau: 1. Sử dụng vỏ quả ca cao và vỏ quả cà phê để tạo ra túi hữu cơ thay thế cho các loại túi nhựa tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp: Tác giả Trần Nguyễn Thăng và Trương Gia Hân, Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên , tỉnh Đắk Nông. 2. Giải pháp tham công thành lập Ngân hàng hiến máu lưu động ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp: Tác giả Phan Văn Khuyên, Công đoàn giáo dục tỉnh Đồng Tháp. 3. Tổ dạy và học định hướng cho học sinh nghiên cứu KHKT theo phương pháp 5E trong dạy học STEM. Hoạt động dạy học về nghiên cứu KHKT "Tạo ngoại hình nano TiO2/SiO2 trên kính có tác dụng chống tia UV trong ánh nắng và tự làm sạch trong không khí" theo phương pháp 5E trong dạy học STEM là minh chứng: Tác giả Đỗ Thị Thanh Phương, Giáo viên Trường THPT Trấn Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 4. Xây dựng mô hình khai thác sử dụng nước làm mó nước sinh hoạt dựa vào cộng đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu: Tác giả Phạm Xuân Quý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 5. Đề xuất quy trình 5T kết thúc chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh THPT: Tác giả Đào Thị Ngọc Phượng, Bí thư Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. 6. Ứng dụng thuật toán tìm đường và thống kê dữ liệu từ xa tự động phân tích cảnh báo khách hàng có điện áp thấp: Tác giả Trương Minh Tú, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC). 7. Xây dựng mô hình đào tạo công nghệ tự động hóa trạm biến áp điện 110KV và thiết bị phân đoạn trên lưới phân phối. Tác giả Nguyễn Như Khoa Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC). 8.Ứng dụng công nghệ số để tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến cho phụ nữ khuyết tật vùng Đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thị Hải Anh, Phó trưởng khoa Truyền thông Đa phương tiện, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 9. Biện pháp giáo dục kỹ năng mềm về trồng dược liệu dưới tán rừng cho học sinh, thông qua bộ môn sinh học trường PTTHBT-THCS Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tác giả Võ Đăng Chính, Hiệu trưởng Trường PTTH Bán định, Tiểu học và THCS Trà Nam, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. 10. Khẩu trang giấy kháng nhiều lớp. Tác giả GS-TSKH-BS.Dương Quỷ Sỹ. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.