Vinh danh 14 người Việt Nam và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho cộng đồng

Tối 20/10 theo giờ Anh, lễ trao Giải thưởng quốc tế Việt Nam (Vietnam International Awards) đã diễn ra tại London nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho cộng đồng của những tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài. Ở năm thứ ba chương trình Giải thưởng quốc tế Việt Nam thu hút gần 200 đề cử trên khắp toàn cầu. Qua đó 60 ứng cử viên được đề cử vào chung kết. Tại đêm Gala đã công bố 12 người chiến thắng ở các hạng mục và 2 hạng mục đặc biệt về thành tựu lãnh đạo và cống hiến trọn đời. Hội đồng giám khảo của giải thưởng quốc tế Việt Nam là những người có chuyên môn hàng đầu và uy tín hiện đang công tác ở các cơ quan của chính phủ Anh và Liên hợp quốc. Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao giải Giải thưởng Đại sứ cộng đồng cho bà Quỳnh Nguyễn, Giám đốc điều hành Hội gia đình Việt (VFP), một tổ chức thiện nguyện dạy tiếng Việt, tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người Việt ở Anh. Vietnam International Awards 2024 tôn vinh 14 cá nhân người Việt và nước ngoài. Giải thưởng nghệ thuật sáng tạo -Dự án Toucher Art (Pháp). Một dự án quốc tế và liên văn hóa do nhạc sĩ người Pháp-Việt Hoàng Thu Trang sáng lập. Dự án tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn cầu, đã thu hút hơn 20.000 người tham gia và quyên góp được 250 triệu VND để hỗ trợ trẻ mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam. Giải thưởng Nhà hàng xuất sắc trao cho Nguyen’s Sandwiches - Bánh mì Việt Nam. Được sáng lập bởi ông Nguyễn Thế Huỳnh tại Thụy Điển, chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam này nổi tiếng với những ổ bánh mì tươi ngon được sản xuất hàng ngày theo phương pháp truyền thống của người Việt. Họ cũng đã khởi xướng cuộc thi Bát Phở Khổng Lồ nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam ở nước ngoài và đã nhận được nhiều giấy khen từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Giải thưởng Thành tựu xuất sắc về giáo dục được trao cho The Project Darts, một dự án đào tạo, tư vấn và hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Anh trong phát triển nghề nghiệp. Biểu diễn âm nhạc tại buổi lễ. Kevin Nguyễn, một học sinh lớp 8 đến từ Nantes, Pháp, giành giải Thành tựu trẻ. Hiện theo học saxophone năm thứ 6 tại Viện âm nhạc thành phố Nantes, Kevin có nhiều đóng góp cho hoạt quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua tài năng âm nhạc của mình cũng như các hoạt động gây quỹ ủng hộ trẻ em chịu thiệt thòi. Giải Tổ chức từ thiện toàn cầu xuất sắc được trao cho tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation), một tổ chức từ thiện Australia hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 nhằm hỗ trợ trẻ em tàn tật, trẻ em đường phố và nạn nhân của nạn buôn người. Giải Liên minh hợp tác quốc tế cho bà Nguyễn Thanh Nga tới từ Rumani doanh nhân - nhà hoạt động cộng đồng nổi bật đã thực hiện nhiều dự án hợp tác kinh doanh & hoạt động thiện nguyện tại Châu Âu, Rumani và Việt Nam. Bà Katrin Kandel, Giám đốc điều hành tổ chức Facing the World (FTW), nhận giải Sáng tạo của năm. FTW là tổ chức từ thiện thành lập năm 2002 tại Anh, chuyên hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam mắc dị tật hàm mặt bẩm sinh, đào tạo chuyên môn cho các bác sĩ phẫu thuật Việt Nam và tài trợ các thiết bị y tế và công nghệ phục vụ khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh viện Việt Nam. Giáo sư Michael Mainelli, người nhận giải thưởng đặc biệt Thành tựu trọn đời, khiêm tốn chia sẻ ông rất vinh dự được đề cử và nhận giải dù chưa đóng góp được nhiều như mong muốn cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh, đặc biệt trong hợp tác thương mại. Trong luôn khổ Lễ trao giải Vietnam International Awards còn có màn trình diễn bộ sưu tập áo dài. Giáo sư Mainelli cho rằng các giải thưởng quốc tế của Việt Nam rất quan trọng bởi tạo nên sự gắn kết giữa các cộng đồng. Ông đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Anh trong việc góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống và nền văn hóa London. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng London có thể giúp làm phong phú thêm cuộc sống của những người dân ở Việt Nam. Trong luôn khổ Lễ trao giải Vietnam International Awards còn có màn trình diễn bộ sưu tập áo dài Hành tinh phồn thịnh của nhà thiết kế Lan Hương, màn biểu diễn nghệ thuật Việt Nam nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và các hoạt động đấu giá gây quỹ từ thiện từ Love Collection và Fusian. Vietnam International Awards là giải thưởng thường niên ra đời vào năm 2022 nhằm quảng bá hình ảnh, tăng cường sự hiểu biết và những đóng góp của người Việt ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy kết nối trong và ngoài cộng đồng kiều bào ở các quốc gia. Giải thưởng do bà Hoàng Hà, Phó chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cùng bà Nguyễn Như Thoại, Chủ tịch sáng lập Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, đồng sáng lập.