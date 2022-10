Vingroup báo lợi nhuận sau thuế 1.571 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với nhiều thông tin đáng chú ý. Doanh nghiệp tư nhân số 1 Việt Nam ghi nhận doanh thu cao nhờ sự bứt phá trong đại dự án bất động sản mới.

Theo Vingroup, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm cả doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 88.191 tỷ đồng (hơn 3,5 tỷ USD), giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chỉ bắt đầu tăng mạnh từ quý 3 khi bắt đầu bàn giao các căn thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sớm hơn so với kế hoạch, trong khi các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt.

Dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sớm hơn so với kế hoạch giúp doanh thu tăng mạnh (Ảnh: Vinhomes)

Theo báo cáo hợp nhất, trong quý III/2022, Vingroup ghi nhận doanh thu tài chính đạt gần 9.999 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 1.536 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, có gần 8.937 tỷ đồng là lãi từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con. Lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc chưa tới 837 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Vingroup báo doanh thu tài chính ở mức hơn 31.089 tỷ đồng, so với mức gần 12.582 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong quý III, Vingroup báo chi phí tài chính là gần 5.064 tỷ đồng, trong đó cơ gần 3.037 tỷ đồng chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu.