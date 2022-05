VinFast triển khai dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7

Trong giai đoạn đầu, Dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7 sẽ được triển khai ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nằm trong bán kính 100 km tính từ cửa ngõ 3 thành phố này.

Để sử dụng hiệu quả và an toàn Dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7, vị trí xe của khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như: cho phép xe ô tô cứu hộ pin tiếp cận và dừng đỗ, có địa hình thuận tiện cho công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông… Tuỳ thuộc vào vị trí xe của khách hàng và tình hình giao thông, xe cứu hộ pin của VinFast sẽ có mặt trong thời gian ngắn nhất để hỗ trợ kịp thời.

Khách hàng có thể liên hệ với tổng đài CSKH của VinFast qua số hotline 1900.23.23.89 vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày lễ) để yêu cầu dịch vụ cứu hộ pin. Dự kiến từ tháng 6/2022, khách hàng sẽ có thể yêu cầu Dịch vụ thông qua ứng dụng VinFast.