Vincom Retail báo lãi 1.315 tỉ đồng năm 2021

CTCP Vincom Retail (Mã CK: VRE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.367 tỉ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với quý 3/2021, doanh thu ba tháng cuối năm của VRE đã tăng 74%, cho thấy sự phục hồi.

Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 891 tỉ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 22,4% so với quý 3/2021; doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 436 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng gần 22 lần so với quý liền trước.

Kết quý 4/2021, lợi nhuận sau thuế của VRE đạt 122 tỉ đồng, chỉ bằng 1/8 cùng kỳ năm trước nhưng tăng gấp 5 lần so với quý 3/2021. Lũy kế cả năm 2021, VRE báo lãi sau thuế đạt 1.315 tỉ đồng, giảm 44,8% so với thực hiện năm 2020.

Trong quý 4, các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đã hoạt động trở lại. Tuy vậy, VRE tiếp tục hỗ trợ các gian hàng và ngành hàng buộc phải đóng cửa do nằm trong vùng rủi ro cao, hoặc hoạt động với điều kiện hạn chế. Gói hỗ trợ dưới dạng miễn, giảm tiền thuê trong kỳ có giá trị tổng cộng 766 tỉ đồng và cả năm 2021 là 2.115 tỉ đồng. Theo VRE, nếu không hỗ trợ khách thuê, lợi nhuận sau thuế của công ty đã cao hơn kế hoạch đề ra đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của VRE đạt 37.873 tỉ đồng. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền đạt 3.297 tỉ đồng, chiếm 8,7% tổng tài sản. Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VRE đạt 7.222,6 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 30.650,8 tỉ đồng.

Dự kiến trong năm 2022, VRE sẽ khai trương 3 trung tâm thương mại là Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội), Vincom Plaza Bạc Liêu và Vincom Plaza Mỹ Tho (Tiền Giang) với tổng diện tích 95.000 m2./.