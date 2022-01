VINASME: 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang đứng ngoài nền kinh tế số

Nghiên cứu này cho thấy mức độ sẵn sàng về an toàn thông tin mạng của các doanh nghiệp nhỏ tại Australia chưa cao mặc dù họ đã đẩy mạnh số hóa nhanh chóng trong thời gian đại dịch.

Cụ thể, chỉ có 26% các doanh nghiệp được khảo sát cảm thấy họ đã làm đủ để bảo vệ doanh nghiệp mình khỏi các sự cố an toàn thông tin, trong khi 33% thấy họ chưa làm đủ. Đáng chú ý, 77% người được hỏi nhận thức được rằng trách nhiệm về rủi ro mạng thuộc về chính doanh nghiệp họ.

Tiến sĩ Phạm Công Hiệp nhận định: “Sự hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng an toàn thông tin là rất quan trọng để chúng ta có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp nhằm giải quyết tình trạng an toàn thông tin chưa cao hiện nay của hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Chính vì vậy, cuộc khảo sát toàn quốc sắp tới do Đại học RMIT, VNISA và VINASME cùng phối hợp thực hiện dự kiến sẽ xem xét các vấn đề như: rủi ro trên không gian mạng, năng lực thích ứng với công nghệ, nhận thức về an toàn thông tin, kỹ năng phòng ngừa và đối đầu với các mối đe dọa mạng, và kinh phí cho các hoạt động an toàn thông tin.

Cuộc khảo sát được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực và văn hóa an ninh mạng tốt hơn trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại sự kiện, Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới An toàn thông tin (CCSRI) của Đại học RMIT cũng chính thức công bố thành lập chi nhánh tại Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Công Hiệp đứng đầu. Với mục tiêu thúc đẩy cách tiếp cận đa ngành đối với các khía cạnh tổ chức, con người và công nghệ của an toàn thông tin, trung tâm sẽ mang đến nhiều cơ hội để RMIT và các tổ chức tại Việt Nam cùng thúc đẩy hợp tác trong các dự án nghiên cứu và đào tạo doanh nghiệp, cũng như tổ chức các sự kiện, hội thảo với chuyên gia an toàn thông tin từ khắp Australia và Việt Nam.

Vân Anh