Vinamilk ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

Đây là đại hội kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017-2021, ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Vinamilk.

Năm 2021 là năm cuối trong giai đoạn 5 năm 2017– 2021, đánh dấu cột mốc 45 năm thành lập Công ty, Vinamilk vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trong giai đoạn này, Vinamilk đạt được những thành tích đáng ghi nhận như: vươn lên hạng 36 trong danh sách các công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu (theo Plimsoll, Anh Quốc); đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu và Top 5 thương hiệu thực phẩm mạnh nhất toàn cầu với giá trị thương hiệu 2,4 tỷ USD (theo Brand Finance, Anh Quốc).

Năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk lần đầu vượt mốc 60 nghìn tỷ đồng, đạt 61.012 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thuần xuất khẩu đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ và doanh thu thuần các công ty con ở nước ngoài đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Công ty cũng duy trì thị phần dẫn đầu trong nhiều ngành hàng, tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, quy mô doanh số, hệ thống phân phối, hệ thống các nhà máy và trang trại, song song theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Đây là nền móng vững chắc để Vinamilk để chuẩn bị cho giai đoạn 2022 - 2026 kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông của Vinamilk năm 2022 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Mục tiêu phát triển năm 2022