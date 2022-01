Villa trên không rộng 200m2 gây tò mò, phòng ngủ siêu đẳng cấp

Phòng làm việc của chồng. Anh có sở thích sưu tập các loại vũ khí trong phim The lord of the rings theo tỷ lệ 1-1 bằng thép, tất nhiên toàn bộ đồ đều không có lưỡi vì là hàng trưng bày. Đây cũng là không gian nuôi dưỡng sự sáng tạo cho gia chủ.

Phòng ngủ em bé sử dụng tông xanh lá cây và trắng. Ngoài công năng sử dụng, kiến trúc sư thiết kế một số đồ giúp bé phát triển vận động, vui chơi.

Phòng em bé cũng được bố trí vệ sinh riêng.

Căn hộ có riêng một phòng kho, chứa đồ chưa dùng đến, giúp các không gian khác luôn gọn gàng. Mặc dù là kho nhưng phòng khá sang, xịn với hệ tủ lớn, cây xanh và sofa ngồi nghỉ.

Phòng vệ sinh chính kiêm nơi giặt sấy.

