Viktor Bout - lái buôn tử thần khét tiếng vừa được Nga trao đổi với Mỹ

Viktor Bout, tay buôn vũ khí khét tiếng người Nga, đến tòa án ở Bangkok, Thái Lan, năm 2010. Ảnh: AFP

Bout bị buộc tội bán vũ khí cho Al Qaeda, Taliban và phiến quân ở Rwanda. Theo một số cuộc điều tra và bản cáo trạng của Mỹ, Bout và cộng sự đã phớt lờ lệnh cấm vận vũ khí ở Sierra Leone, Cộng hòa Dân chủ Congo và Algeria để bán vũ khí cho cả lực lượng chính phủ và quân nổi dậy.

Khả năng tránh bị bắt làm tăng thêm tiếng tăm của Bout trong giới tình báo phương Tây. Năm 1995, Taliban đã hạ một trong những chiếc máy bay vận tải của Bout ở Afghanistan, tịch thu hàng hóa và bỏ tù phi hành đoàn. Bout và các quan chức Nga bằng cách nào đó đã đưa được phi hành đoàn ra khỏi đất nước.

Năm 2003, Bout nói với The New York Times rằng phi hành đoàn đã bị trục xuất nhưng năm 2012, The New Yorker đưa tin, Bout nói rằng họ chỉ đơn giản là trốn thoát.

Giới chức Mỹ cuối cùng bắt được Bout ở Bangkok năm 2008. Bout đã gặp đại diện của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, hay FARC mà Mỹ coi là một tổ chức khủng bố cho đến năm 2021 nhưng thực chất là các đặc vụ ngầm của Lực lượng Chống Ma túy Mỹ. Khi khách hàng tiềm năng nói rằng vũ khí có thể được sử dụng để giết phi công Mỹ, Bout trả lời: “Chúng ta có cùng một kẻ thù", các công tố viên cho biết.

Chính quyền Thái Lan đã bắt Bout ngay tại chỗ. Y bị dẫn độ sang Mỹ năm 2010 và 2 năm sau bị kết án 25 năm tù.