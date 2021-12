Vietravel Airlines bay trở lại từ 6/12

Lý do khiến Vietravel Airlines là hãng hàng không nội địa bay cuối cùng, sau hơn 3 tháng tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, là bởi nhu cầu đi lại của người dân mới tập trung chủ yếu vào đường bay trục, đặc biệt là các đường bay kết nối TP.HCM và các địa phương phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng tần suất vẫn đang hạn chế, chưa có cơ hội để Vietravel Airlines tham gia khai thác thị trường nội địa.

Theo Cục Hàng không, từ 21/10-18/11, 4 hãng hàng không Việt Nam đã tổ chức khai thác 44 đường bay nội địa, với 2.207 chuyến bay khứ hồi. Tổng lượng khách vận chuyển đạt 446.805 hành khách, hệ số sử dụng ghế trung bình 54,4%.

Trong đó, Hà Nội - TP.HCM (HAN-SGN) là đường bay có hệ số sử dụng ghế trung bình cao nhất khi liên tục đạt trên 90%; tiếp theo là Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc, TP.HCM - Phú Quốc/Đà Nẵng/Nghệ An/Thanh Hóa với hệ số sử dụng ghế trung bình từng đường bay từ 65-75% tùy theo ngày.