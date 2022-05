Vietnam International Awards Gala: giải thưởng tôn vinh người Việt tại Anh

Vietnam International Awards Gala do Ladies of All Nations International Vietnam -United Kingdom (Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Anh - Việt Nam) và các đơn vị tổ chức để tôn vinh những người đang tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng Việt Nam, tôn vinh các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, từ nhân đạo, sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy kết nối cộng đồng, bảo tồn văn hóa dân tộc, mô hình vai trò, lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo trẻ trong Cộng đồng Việt Nam, cộng đồng quốc tế tại Vương quốc Anh.

Đồng thời, tạo một không gian để gắn kết các cộng đồng lại với nhau vì một mục tiêu cao cả.

Vietnamese International Awards Gala sẽ có sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức quốc thành viên của Liên hiệp phụ nữ các quốc gia tên viết tắt là LOANI với 187 quốc gia thành viên toàn cầu, là chính khách và giáo sư, những người có sức ảnh hưởng trong giới văn hoá nghệ thuật, thời trang và truyền thông tại Anh.

Chương trình biểu diễn tại gala có sự tham gia của 30 diễn viên, người mẫu, ca sĩ và các hoa hậu thanh niên quốc tế đại diện 10 quốc gia, với những tiết mục hát, đàn, múa đặc sắc và những bộ sưu tập thời trang của 2 thương hiệu Be Unique Be You (UK), Love Collection (áo dài VN).

Chương trình sẽ bán đấu giá chiếc áo dài đặc biệt được lên ý tưởng thiết kế từ chiến dịch Queen’s Green Canopy của Nữ hoàng Anh để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện quốc tế vì trẻ em.