Vietnam Idol 2023 có nguy cơ nhàm chán

Có lẽ việc Thanh Hiền bị cho “bay màu” không thương tiếc tác động đến những thí sinh mạnh về giọng như Hà Minh hay PiaLinh. Cả hai đều đang có xu hướng chọn bài để thu hút và chiều lòng khán giả mong vợt bình chọn.

Những bài hát không giúp họ bộc lộ được cá tính. Tuy nhiên khi chấp nhận thụt lùi về giọng, họ lại không có những yếu tố hình thức, thần thái… để bù đắp khiến cho phần biểu diễn trở nên nhạt nhòa.



Trong khi Diễm Hằng ổn định phong cách từ lâu thì Hà Minh vẫn tiếp tục dò đường...

Trong bối cảnh những thí sinh có giọng nhưng mãi không chịu mang ra dùng, những Thu Hiền hay Thanh Thủy lại có điều kiện bứt lên. Thanh Hiền tỏ ra khá khôn ngoan trong chọn bài và ý thức tiết chế vũ đạo để tập trung hát. Thanh Thủy lại xác định đi theo hình mẫu giải trí nên đẩy mạnh vũ đạo và bộc lộ sức sáng tạo qua việc làm mới bài hát.

Họ hẳn không đặt mục tiêu quá cao, cũng không được nhiều người kỳ vọng nên cũng có độ thoải mái nhất định khi trình diễn. Chính họ đang chủ động tìm khán giả cho mình thay vì đặt nặng mục tiêu ngôi vị trong cuộc thi.

Thanh Thảo vẫn giữ vững phong độ trong mấy vòng thi gần đây. Dù nốt cuối của cô trong phần trình diễn Say it first chưa được tròn trịa lắm (có lẽ do bị vũ đạo chi phối).

Nói chung Thanh Thảo đang có mọi thứ mà chương trình cần và kỳ vọng. Và không loại trừ chương trình sẽ có cách dàn dựng làm sao đó để Thanh Thảo tiếp tục bật lên.