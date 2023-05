Vietjet ‘delay’ chuyến bay tới 2 ngày, khách hàng, doanh nghiệp lữ hành kêu trời

“Tôi sinh sống và làm việc tại Đài Trung. Thời gian vừa qua tôi về Việt Nam thăm gia đình và tôi đặt vé để quay trở lại Đài Trung từ gần 2 tháng trước. Tất cả kế hoạch, các cuộc hẹn công việc của tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ do chuyến bay thay đổi lịch trình chậm hơn tới 2 ngày so với ban đầu. Hãng bay này đang bỏ qua quyền lợi của khách hàng khi tự ý thay đổi lịch trình với lý do khai thác”, khách hàng mua vé máy bay bức xúc.

Trong khi đó, đại diện đơn vị lữ hành tại Hà Nội cho biết, việc thay đổi thời gian của một chuyến bay quốc tế quá xa so với lịch trình mở bán vé ban đầu khiến các công ty du lịch đứng trước nguy cơ thiệt hại kinh tế nặng nề.