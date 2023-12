VietinBank hoàn tất phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng

Sau khi hoàn tất phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu này, vốn điều lệ của VietinBank đã tăng từ 48.057 tỷ đồng lên gần 53.700 tỷ đồng. Đại diện VietinBank cho biết, sẽ sử dụng toàn bộ nguồn vốn tăng thêm để phục vụ hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước.

Đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành, VietinBank sẽ thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCMđể đưa chứng khoán mới vào giao dịch trong tháng 1/2024.

Kết thúc quý III/2023, VietinBank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng tài sản đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 1,39 triệu tỷ đồng và 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% và 4,9% so với cuối năm 2022. Huy động vốn tăng trưởng ổn định, đảm bảo an toàn thanh khoản, kết hợp với cho vay tăng trưởng cao hơn tốc độ toàn ngành (6,92%) song song với kiểm soát tốt rủi ro giúp củng cố bảng tổng kết tài sản lành mạnh.