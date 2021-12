Việt Nam vượt kỳ vọng về phát triển kinh tế, bao gồm ứng dụng CNTT

Theo đánh giá của DHL, dựa trên đặc điểm của Việt Nam, nước này có thể được xếp ở mức 91 trong chỉ số CGI. Cộng thêm với việc lọt vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình, thứ hạng nước ta có thể cải thiện lên 76. Tuy nhiên Việt Nam đã vượt kỳ vọng khi đạt thứ hạng 38.

Việt Nam được đánh giá là một nước yên bình, xếp ở vị trí thứ 58 theo chỉ số hoà bình toàn cầu (Global Peace Index) năm 2019. Do đó, điểm số về an toàn và an ninh, cộng với ổn định chính trị nội địa và bang giao quốc tế được đánh giá cao. Những yếu tố này giúp Việt Nam gia tăng điểm số CGI.

Môi trường kinh doanh nội địa tại Việt Nam gia tăng một cách ấn tượng. Việt Nam xếp 67/138 trong Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index), là nước tiến bộ nhất trong tất cả các nước khi xét về tiêu chí này. Trong đó, sự cải thiện rõ nhất là khả năng ứng dụng CNTT và hệ thống tài chính. Ngoài ra, nước này có tiềm năng để cải thiện thêm kỹ năng nhân công, thể chế và sự năng động kinh doanh, cũng như năng lực đổi mới sáng tạo (để tăng điểm CGI).

Việt Nam cũng đã ban hành các chính sách thúc đẩy dòng chảy quốc tế, đặc biệt tập trung vào thương mại hàng hóa, góp phần đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 trong tiêu chí về thương mại. Việc này là nhờ Việt Nam tích cực ký kết và tham gia vào các tổ chức thương mại trong khu vực và trên toàn cầu.