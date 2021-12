Việt Nam vs Malaysia: Phải thắng!

Dĩ nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có một số vấn đề gặp phải ở trận gặp Lào cần sửa chữa. Chỉ có hoàn thiện mình, Quang Hải và các đồng đội mới có thể vượt qua mọi đối thủ để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.

Vì thế, đây là trận đấu HLV Park Hang Seo kiểm tra lại công thức chiến thắng của mình, kiểm tra tinh thần và sự khát khao của các cầu thủ, để hướng tới nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Phan Văn Đức, Tiến Linh.

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Song Ngư