Việt Nam và Nhật Bản bàn về vấn đề Biển Đông

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là chuyến thăm chính thức của ông Kishi Nobuo với cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng.

Nhật Bản ngày càng có vai trò lớn hơn trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Đây cũng là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có độ tin cậy cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 12-9 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ của buổi gặp gỡ, Việt Nam hoan nghênh những đóng góp tích cực của Nhật Bản và ủng hộ Nhật Bản ngày càng có vai trò lớn hơn trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

Về vấn đề trên biển, trong đó có Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không.

Việt Nam mong muốn giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình qua các tiến trình ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời đánh giá cao lập trường của Nhật Bản về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, cũng như việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982, cũng như Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Trong bài phát biểu ở Hà Nội, ông Kishi cho biết hai nước cũng có chung những nguyên tắc phổ quát có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế mà một trong số đó là thượng tôn luật pháp trên biển. "Các vùng biển tự do và rộng mở là nền tảng cho sự thịnh vượng của chúng ta từ thời cổ đại", ông Kishi cho biết.

"Hiện chúng ta đang phải đối mặt với một thực tế nghiêm trọng chưa từng có, kể cả trong lĩnh vực an ninh, bên cạnh những khó khăn trong việc đối phó với COVID-19", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói.

Ông nhấn mạnh tại các vùng biển và không phận ở biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi có những hành động "dựa trên những khẳng định một chiều không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hữu".

Trên Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các địa hình tranh chấp, thường xuyên tập trận quân sự và được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo, leo thang hành động.

"Nhật Bản cực lực phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng cưỡng ép và bất kỳ hoạt động nào làm tăng căng thẳng, đồng thời chia sẻ quan ngại với Việt Nam", ông Kishi nói.

Theo ông, điều cần làm là các nước cần hợp tác cùng nhau để duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do và cởi mở.

Cũng trong khuôn khổ của buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Quốc phòng Kishi khẳng định quan hệ quốc phòng hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông nhấn mạnh Việt Nam ngày càng có vai trò chiến lược quan trọng, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng và tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của Nhật Bản do đại dịch COVID-19, đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam.

Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vắc xin và tiếp cận vắc xin cho Việt Nam, đặc biệt trong tháng 9 và tháng 10 tới đây.