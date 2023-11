Việt Nam và Mông Cổ ký hiệp định miễn visa

Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam cùng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ ký các bản ghi nhớ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh; về hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; hợp tác giữa Bộ Công an và Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Mông Cổ; hợp tác giữa Việt Nam và Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Mông Cổ về nghiên cứu chiến lược.

Lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam - Mông Cổ ký kết các văn kiện hợp tác, trong đó có hiệp định miễn visa (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Khayangaa Bolorchuluun cũng đã ký "Bản ghi nhớ về thương mại gạo bền vững".

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế.