Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN lần thứ nhất tại Hong Kong

Chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xem bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,” bà Janice Choi, Giám đốc Pháp lý, Tập đoàn Sunwah (Hong Kong) cho biết bộ phim rất cảm động và chạm đến trái tim mỗi người xem.

Xuyên suốt bộ phim tràn ngập tình yêu. Phong cảnh cũng rất đẹp, cỏ xanh và bầu trời cũng xanh. Những người dân ở nông thôn phải làm việc rất chăm chỉ, vất vả nhưng họ đều rất vui vẻ.

Trong bộ phim có cảnh chiếu đồ chơi làm những con châu chấu bằng lá cây, đây là những món đồ chơi hoặc trò chơi mà đôi khi chúng ta có thể đã lãng quên ở một thành phố hiện đại.

Tất cả những điều này gợi nhắc bà nhớ lại thời còn nhỏ cũng được bà của mình mua tặng những món đồ chơi dân gian. Bà thực sự rất thích bộ phim này.

Đồng quan điểm trên, bà Shirley Tse, Phó Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ACME (Hong Kong) cho biết bộ phim thực sự rất hay, cảm động và rất vui vì đã có cơ hội được xem bộ phim này.

Bộ phim nói về cuộc sống ở làng quê, thiên nhiên, cây xanh mà bà chưa bao giờ có cơ hội được tiếp xúc.

Đây là một trong những bộ phim hay nhất mà bà đã xem trong những năm gần đây. Bà cũng mong được xem nhiều phim Việt Nam hơn nữa tại Hong Kong.

Trong đợt công chiếu lần này, điện ảnh Thái Lan góp mặt với nhiều phim nhất, gồm Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, The Medium, The Legend of Muay Thai: 9 Satra, Friend Zone và The Adventure of Sudsakorn.

Ngoài ra còn có các bộ phim như Before, Now and Then, Missing Home của Indonesia, White Building của Campuchia và The Long Walk của Lào./.

Mạc Luyện (TTXVN/Vietnam+)