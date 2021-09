Việt Nam tham dự cuộc họp giữa Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN với đại diện của LHQ

Cuộc họp dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình ứng phó đại dịch Covid-19 trong khu vực và toàn cầu, đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp cận vaccine một cách bình đẳng.

LHQ bày tỏ ủng hộ các sáng kiến của ASEAN, mong muốn hỗ trợ ASEAN nhiều hơn nữa trong triển khai Khung phục hồi hậu Covid-19 của ASEAN, cứu trợ nhân đạo trong khủng hoảng tại Myanmar, cũng như các lĩnh vực ưu tiên như Chuyển đổi số; Phụ nữ, hòa bình và an ninh; Lồng ghép giới; Hành động vì khí hậu; An ninh mạng … LHQ hoan nghênh cam kết của ASEAN giải quyết tranh chấp tại biển Đông thông qua các biện pháp hoà bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật biển.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng nhắc lại đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh biển ngày 9/8 về việc thiết lập một mạng lưới các cơ chế, sáng kiến về an ninh biển khu vực do LHQ điều phối để tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hành động, kịp thời ứng phó với các thách thức chung.